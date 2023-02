Barbara D'Urso, la confessione: "Sto per avere uno choc"

08 febbraio 2023 a

a

a

“Sto per avere uno choc, ho paura non sono pronta”: Barbara D'Urso ha confessato ai suoi follower di essere in tensione per il suo spettacolo. La conduttrice di Pomeriggio 5 debutterà martedì 14 febbraio al teatro nazionale di Milano con lo spettacolo "Taxi a due piazze". Si tratta del remake della commedia scritta da Ray Cooney e vedrà la presentatrice vestire i panni di Stella, una tassista con una doppia vita.

"Sulla poltrona elettrica...": Gina Lollobrigida, la rivelazione choc

La D'Urso, poi, ha mostrato le immagini del teatro milanese che ospiterà la prima dello spettacolo dicendo: “Non sono pronta! Per la prima volta vedo la platea. Aiuto! O Gesù, quanti sono: 1450 posti”. E facendo vedere il palcoscenico, ha sottolineato: “Qui ci sarò io”. Anche se poi ha aggiunto: “Comunque sono spaventatissima, aiuto”. E ancora: “No vabbè, mi sento male. E qua sopra è anche peggio, scappo”.

"Ho scoperto un uomo che...". D'Urso allo scoperto: parole clamorose su Briatore

La conduttrice di Canale 5 ha ammesso di essere molto emozionata per questo ritorno a teatro dopo quindici anni e ha anticipato che "Taxi a due piazze" sarà una commedia molto divertente, una commedia degli equivoci complicata da assemblare, ma che accoglierà sicuramente l’entusiasmo del pubblico. In scena con lei ci sarà anche l’amica di sempre Angelica, con una piccola parte. Intanto in prima fila al teatro nazionale di Milano ci sarà Luigi Busà. Il campione di karate, protagonista ieri a Le Iene, ha fatto un’incursione nel camerino di Pomeriggio 5 per salutare l’amica.