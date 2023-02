Sanremo 2023, Andrea Delogu, spacco vertiginoso: occhio al dettaglio

12 febbraio 2023 a

"Sorpresa" durante la quarta serata del Festival di Sanremo per Amadeus che a un certo punto accoglie sul palco Andrea Delogu e Jody Cecchetto, entrati per festeggiare un traguardo inaspettato: un milione di follower su Instagram per il conduttore. Per l'occasione Andrea Delogu che aveva anche i palloncini indossa un abito firmato da Alberta Ferretti, nero, lungo, monospalla, con uno spacco vertiginoso che lei per tutto il tempo continua a chiudere con la mano per evitare evidentemente incidenti sexy ma non abbastanza per nascondere le sue gambe toniche.

Il profilo su Instagram è stato creato per lui in diretta da Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival e dopo anni in cui Amadeus condivideva un profilo di coppia con la moglie Giovanna Civitillo. In pochissimo tempo dunque il conduttore è balzato al milione di follower, in questo momento addirittura è arrivato a 1,3 milioni. "Facciamo un selfie", ha detto la Delogu e il figlio di Amadeus, Josè, ha scattato una foto. "Poi ci tagghi"; si è raccomandata Andrea. Che ha urlato: "Bravo!".