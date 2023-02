Elly Schlein, "ritrovato lo zaino rubato". Cosa c'era dentro: ora è tutto chiaro...

27 febbraio 2023 a

Elly Schlein è stata scelta dal popolo della sinistra per essere la nuova segretaria del Partito Democratico, almeno da quello che nella domenica più fredda dell'anno è andato ai gazebo per votare. La prima donna alla guida del Pd, la prima leader dell'opposizione donna nel primo governo presieduto da una donna. Tutto vero, ma la domanda di molti subito dopo il responso delle urne è stata: "Ma Elly Schlein lo ha ritrovato lo zainetto blu che le hanno rubato in treno?". Risponde a tutti Fiorello nella sua ultima puntata di Viva Rai2. Lo showman prima di tutto ha fatto i complimenti alla nuova segretaria del Pd, poi ha rassicurato tutti e con la consueta irriverenza e umorismo ha tirato fuori sorpresa, dallo zaino ritrovato, una bambolina piena di spilli con la faccia del 'rivale' Stefano Bonaccini.

"Vi prego ridatemelo": Elly Schlein derubata in treno, cosa c'era nello zaino

Una "fiorellata" che ha sicuramente regalato un sorriso alla Schlein che venerdì, attraverso i social aveva denunciato di essere stata derubata mentre stava viaggiando in treno da Verona a Milano, dove aveva in programma la manifestazione finale prima del voto di domenica. Nello zainetto c'era una serie di effetti personali. In particolare, c'erano il computer e una serie di taccuini nei quali Elly aveva raccolto gli appunti dell'intera campagna per la segreteria. Quindi l'appello. "Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer - mica m’illudo - ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle". Nello zaino trovato da Fiorello c'era la bambolina voodoo. Applausi.