Michelle Hunziker, "a differenza di mamma": Aurora, confessione dolorosa

Via tutte le ipocrisie. Aurora Ramazzotti, a pochi giorni dal parto del suo primo figlio, rivela a Vanity Fair tutte le gioie e i dolori della gravidanza, una delle più "instagrammate" del mondo dello spettacolo italiano, regalando ai lettori anche un confronto, sincero e doloroso, con mamma Michelle Hunziker.

I primi tre mesi, spiega la figlia della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti, sono stati duri dal punto di vista fisico ed emotivo. "Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso". Gli amici la fermavano per strada per tempestarla di domande: "Come va, sei felice… Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata". In questo senso, l'intervista a Vanity Fair rappresenta sicuramente un suppporto a tante ragazze nella sua stessa situazione.

"Mi dicevano che dovevo essere felice", prosegue Aurora, sottolineando però che l'entusiasmo non è per tutte le future madri. Al di là dei logici e naturali dubbi, però, "la mia generazione vede la genitorialità come qualcosa che ti toglie. Forse io non sono così spaventata all’idea perché ho l’esempio di mia madre". Grazie a Michelle Aurora sa che è "possibile avere un figlio e anche una vita" e che la maternità va vissuta come "un’aggiunta non una sottrazione".