Lazza, travolto dagli insulti per Sgarbi: "Cancella sta m***"

21 marzo 2023 a

a

a

Il cantante Lazza massacrato sui social. La sua colpa? Stimare Vittorio Sgarbi. Sì, sembra una storia assurda ma è andata così. Tutto comincia a Domenica In dove Sgarbi afferma: "Le ragazze del 2000? Tutte tr...". Una frase per cui lo stesso Sgarbi si è scusato e il caso è stato chiuso. Ma non per Lazza che su Twitter ha scritto: "Sgarbi come un padre, ogni tanto va ribadito". Apriti cielo. Si è scatenata una vera e propria tempesta social sul cantante: "Lazza mi sei caduto davvero in basso" o "Lazza sei una vera delusione", sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social, come racconta Leggo.

"Ma cancella questa m***a per favore", ha scritto un utente. "Ma non ti vergogni?", ha scritto qualcun altro. "Sono davvero molto delusa da queste tue parole, da te non me lo sarei mai aspettato", ha sottolineato una fan del cantante. Per il momento il cantante non ha reagito, ma di certo questa valanga d'odio non ha fatto piacere al rapper. Chissà cosa dirà nei prossimi giorni. Intanto i leoni da tastiera e gli haters si stanno scatenando sui profili social di Lazza.



"Forse diventano lesbiche": Vittorio Sgarbi senza freni, sconcerto su Rai 1

La frase su Sgarbi non è stata gradita dai suoi fan. Ma a quanto pare l'educazione nel mostrare le critiche anche questa volta è stata cancellata dall'odio che spesso trova casa tra i commenti dei social...