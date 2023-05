Lucia Annunziata si dimette? Che fine fa la sua trasmissione: la decisione

26 maggio 2023 a

a

a

Sono "irrevocabili" le dimissioni presentate da Lucia Annunziata ai vertici Rai. La giornalista, dunque, non sarà più alla conduzione del programma della domenica di Rai 3, ovvero Mezz'ora in più. Tuttavia, secondo quanto trapelato e riportato da Repubblica, nei piani del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio la trasmissione è comunque confermata anche per il prossimo autunno.

A questo punto, a meno che l'Annunziata non cambi idea, sarà necessario individuare un nuovo conduttore. Secondo quanto riferisce l'Ansa, Sergio avrebbe affermato di essere "sinceramente dispiaciuto" delle dimissioni, ribadendo che il suo primo atto in cda "è stato il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora". Il suo augurio, comunque, è che la giornalista "possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro".

La notizia delle dimissioni della Annunziata arriva nel giorno in cui il cda Rai si è spaccato ma ha approvato a maggioranza le nuove nomine per le testate e i generi. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", ha scritto la giornalista nella lettera inviata ai vertici Rai e riportata dall'Ansa. "Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque", ha poi aggiunto.