Fiorello: "Dateci dentro!". Proprio quello: fa calare il gelo da Bruno Vespa

Gli anni passano per tutti, anche per un istrionico showman come Fiorello. Così, con l’età che avanza, anche i desideri mutano. Quello che il conduttore di Viva Rai 2 ha confessato negli studi di Rai 1, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, è il desiderio di diventare nonno. Con la sua consueta ironia, Fiorello ha fatto un appello alla figlia con un “Dateci dentro”. Un appello condiviso, peraltro, dallo stesso Bruno Vespa che ha due figli e anche lui ha lo stesso desiderio. Fiorello si riferisce, ovviamente, alla figlia Olivia, che la moglie Susanna Biondo ha avuto, in realtà, da un precedente matrimonio con Edoardo Testa, ma che per Rosario Fiorello è come una seconda figlia vera e propria. Così, quindi, l’ex-conduttore del Karaoke si è rivolto davanti alle telecamere a Olivia: “Facciamo un appello ai nostri figli! Dateceli che ne abbiamo bisogno. Forza Olivia!”.

L’altra figlia di Fiorello, Angelica, avuta sì con Susanna Biondo, ha invece 16 anni, ma ha già trovato il modo di far commuovere il papà. Non con l’annuncio di una gravidanza, evidentemente, bensì con un omaggio dedicato proprio al papà in occasione del suo 63esimo compleanno. Appassionata di musica, è comparsa lo scorso 16 maggio sul tetto del glass di Via Asiago per intonare alla tastiera Io, vagabondo dei Nomadi.

Fiorello, commosso, ha commentato: "Maledetta. Oggi lacrime. Ci sono lacrime di gioia, lacrime di risate, lacrime, lacrime, di commozione". Dopo aver espresso il desiderio di diventare nonno, Fiorello è tornato comunque a pungere Bruno Vespa: “Sarai confermato il prossimo anno? Perché sai qui siamo tutti… Vai al Gay Pride quest’anno? Ti ho prenotato il carro 3, perché al primo c’è La Russa!".