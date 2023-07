Elly Schlein, le foto inedite in diretta: cosa fa vedere Telese a In Onda

03 luglio 2023 a

Elly Schlein, ospite di In Onda, il talk show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Nel corso della chiacchierata con i due conduttori la Schlein non ha di fatto risposto a nessuna delle domande spinose. La prima riguardava il suo rapporto con De Luca. Il governatore della Campania, come è noto, ha più volte criticato la segretaria del Pd e non ha mai digerito il cambio della guardia al Nazareno. Su questo punto silenzio, anzi una supercazzola per non dire nulla: "Io non risposto sul fronte personale, rispondo con la politica".

La seconda questione spinosa riguarda alcune richieste di fondi per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna, gonfiate dagli amministratori rossi. Anche qui silenzio: "Io non ci metto la mano sul fuoco, non volgio che venga strumentalizzata una tragedia come quella dell'alluvione".

E così alla Schlein non resta che parlare di calcio. Telese rivela: "Ci sono arrivate delle foto che ci hanno stupito, lei che gioca a calcio, la sua specialità è la veronica, ci dice cos'è?". La risposta non si fa attendere: "È un movimento per ingannare l'avversario e liberarsene". A quanto pare lo stesso tocco di palla che ha sul campo di gioco, la Schlein non ce l'ha in politica...