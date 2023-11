Ciao Darwin, "morto Emilio Contaldo": choc dopo la prima puntata

25 novembre 2023 a

Un dramma nella "famiglia" di Ciao Darwin, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: è morto Emilio Contaldo, che nella puntata andata in onda venerdì 25 novembre (la prima della nona e ultima edizione) è stato l'"inviato speciale" di Laurenti.

I telespettatori del programma lo hanno scoperto alla fine della puntata, quando Mediaset ha scelto di omaggiare il collaboratore con uno stringato ma commovente messaggio: "Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto una splendida festa insieme a noi. Grazie per la tua ingenua follia". Come riferito da Positano News, Contaldo, appena 58 anni, proveniente da San Marzano sul Sarno in provincia di Salerno, è deceduto la scorsa estate, per l'esattezza il 21 luglio, dopo aver partecipato alle registrazioni di Ciao Darwin.

Non è ancora chiaro se quella di ieri sera sia stata l'unica puntata a cui Contaldo ha partecipato (da qui, il messaggio degli autori e del gruppo) oppure se qualche sua partecipazione "postuma" sarà ancora visibile nelle prossime settimane.





Chi segue Ciao Darwin e il simpatico "circo" allestito nel corso degli anni da Bonolis e Laurenti, in ogni caso, aveva già avuto modo di conoscere Contaldo, che per la sua simpatia era stato scelto come personaggio ricorrente. Era già stato infatti un concorrente sia nel 2007 sia nel 2010, e sempre con siparietti comici che lo vedevano duettare con i conduttori. Un riconoscimento della telegenicità di Meliuccio o' Scarraffcchio, come veniva affettuosamente chiamato dai suoi concittadini.