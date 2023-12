Barbara D'Urso, cambio di rete: tutto pronto per il ritorno in tv, ecco dove

15 dicembre 2023 a

Barbara D'Urso torna in tv? Secondo quanto riportato da Novella 2000, la conduttrice potrebbe essere arruolata a Sky per una trasmissione su Tv8. Cosa che potrebbe interessare non solo la conduttrice ma anche la piattaforma televisiva, che a quanto pare vorrebbe conquistare un pubblico un po' più generalista. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8 - si legge sulla rivista di Roberto Alessi -. In realtà Sky in passato ci aveva già provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”. Si tratta, insomma, di un obiettivo importante che la d'Urso potrebbe sicuramente centrare. Questa voce, se confermata, segnerebbe la fine del periodo di pausa della conduttrice, iniziato con la mancata conferma a Pomeriggio Cinque.

Il 31 dicembre, inoltre, scadrà il suo contratto con Mediaset. A quel punto, la D'Urso potrà scegliere dove collocarsi. E' probabile che la sua prima tappa sarà la Rai. Diversi rumors infatti parlano di un'intervista a Mara Venier a Domenica In e di un'altra a Francesca Fagnani a Belve. A quanto pare, però, la conduttrice non si fermerà a queste due ospitate. Nelle settimane scorse, si era sentito di tutto a proposito del suo ritorno: qualcuno, per esempio, aveva parlato della possibile conduzione di un reality in streaming su Netflix, che però sarebbe poi caduta nel vuoto. In ogni caso, molto presto la presentatrice campana potrebbe avere uno spazio tutto suo, che le permetterà di tornare sul piccolo schermo da protagonista.