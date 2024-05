L'Eredità, delirio per Donatella: "Da dove salta fuori? Sta sul c...", mentre scriveva...

09 maggio 2024 a

a

a

A L'Eredità è la serata di Donatella. Nella puntata di giovedì 9 maggio la concorrente ha sbaragliato tutti gli altri e si presa la poltrona della ghigliottina. Le parole su cui spendere il "minuto per pensare" sono state "teatro, pioggia, zona, cambio e doppio zero".

Una catena piuttosto impegnativa. La concorrente ha scritto la parola "rossa" per mettere le mani sul bottino di 42mila euro, e il sogno si è subito interrotto perché la parola corretta era "agente". Infatti la parola vincente era Ma sui social come al solito in tanti hanno commentato la partita di Donatella e lo hanno fatto dividendosi in tifoserie con chi ha gradito l'ascesa al trono della ghigliottina di Donatella e chi invece ha criticato la campionessa. "Son contento per Donatella, alla faccia dei disagiati che come sempre non tardano a farsi sentire", scrive un utente.

L'Eredità, "non conosce Cocciante, figuriamoci se...": bufera sulla campionessa| Guarda

E un altro aggiunge: "Donatella è fulminata però a me è simpatica". E ancora: "Stará sul c... a tutti/e ma meglio lei che Francesca", aggiunge un altro telespettatore. Ma c'è anche chi apprezza le doti di Donatella: "Uè da dove salta fuori codesta donzella?". E infine c'è chi è spaesato: "Dove è sparita la vincitrice di ieri? Ho dormito". Il fantastico mondo dei telespettatori accaniti de L'Eredità.