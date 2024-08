Iva Zanicchi, la malattia di Fausto Pinna e quelle 90 sigarette al giorno: chi era il compagno

08 agosto 2024 a

"Insieme lotteremo e vinceremo ancora": Iva Zanicchi lo aveva detto qualche tempo fa alla rivista DiPiù, riferendosi al compagno Fausto Pinna, che si è spento nella notte tra il 7 e l'8 agosto per un tumore ai polmoni scoperto tre anni fa. "I medici sono pessimisti - aveva detto la cantante - perché il tumore contro cui sta combattendo Pippi non è operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la farà anche questa volta perché è uno che non demorde, è un sardo di fibra fortissima". Purtroppo, però, la malattia ha avuto la meglio.

Pinna, 74 anni e da quasi 40 insieme a Iva, era un produttore noto nel mondo della musica. Il rapporto con la Zanicchi nacque alla fine degli anni '80, quando venne dato alle stampe il disco "Care Colleghe", dietro il quale - ricorda PrimaMonza - c'era proprio la "firma" di Pinna. Prima di lui, la cantante era stata sposata con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto la figlia Michela. Anche Fausto Pinna aveva un divorzio alle spalle. Proprio per questo entrambi non avevano pensato alle nozze.

Gravissimo lutto per Iva Zanicchi: è morto Fausto Pinna

Parlando di lui a DiPiù, la cantante disse anche che "fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla. Io ho fatto di tutto per non fargli pesare quel dramma, lo incoraggiavo nelle cure, gli sono sempre stata vicino per cercare di allungargli la vita fino a quando, quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio...". Poi di nuovo il dramma: "Purtroppo poco tempo fa si è rotto una vertebra, è stato nuovamente ricoverato e dalle analisi che ha fatto abbiamo scoperto che il tumore è tornato all’attacco".