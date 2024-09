Affari Tuoi, la rissa dopo la puntata: "Ci siamo tolti da cog***... Lazza"

13 settembre 2024 a

Ad Affari Tuoi, con l'avvento dell'era De Martino, è cambiata anche la playlist dei pezzi che accompagnano l'apertura dei pacchi. Come è noto nella gestione Amadeus venivano proposti i successi sanremesi che hanno scalato le classifiche di Spotify negli ultimi tempi. E con De Martino queste canzoni sono state affiancate da altri successi della musica italiana che hanno cambiato un po' il ritmo della puntata.

Ma attenzione, qualcuno ha notato il tutto e su X è scoppiata una vera e propria rissa tra il profilo "Opinionista" e Lazza, il cantante. A innescare la lite è stato un tweet: "La cosa più positiva della sostituzione tra Amadeus e Stefano De Martino è che finalmente ci siamo levati dai c... le canzoni di Lazza e di quelle riesumate di Paola e Chiara. Grazie". Apriti cielo. Pronto alla replica arriva Lazza che senza usare giri di parole risponde per le rime: "Ah perché tu ti senti anche una persona? Certo che è casa mia, e a casa mia la tua opinione non è richiesta. Metti un po’ di olio e sale sul fegato e T A C I".

La risposta dell'Opinionista è pesantissima: "Mi sa che ne hai più bisogno tu. Non ti ho offeso né insultato. Ho scritto che ad Affari Tuoi ci siamo levati dai coglioni la tua canzone. È solo un'opinione dettata da un gusto personale. Impara ad accettare che esistono persone a cui non piaci e non per questo vanno insultate". Insomma, una lite che a quanto pare ha anche attirato l'attenzione di diversi follower. E che non accenna a spegnersi...