Il Volo sbancano con "Tutti per uno": superano la Prima della Scala, numeri clamorosi

08 dicembre 2024 a

a

a

Un vero e proprio trionfo per Il Volo che sbancano con "Tutti per uno" la prima serata del sabato di Sant'Ambrogio del 7 dicembre conquistando lo scettro della prima serata battendo anche la Prima della Scala. E su X i fan del trio dei tenorini sono letteralmente impazziti: "Sono andata a Verona: SI L'ho visto quando l'hanno mandato in onda: SI L'ho sto riguardando in tv: SI", scrive un utente nel fiume dei tweet. E ancora: "“Nelle tue mani”: tutta la maestosità delle voci e della musica". Ma non finisce qui: "Li rivedrò ancora non sarò mai pronta a dire addio - per ora - a tutte le emozioni che ho provato e che sto riprovando per la seconda volta. li ringrazierò e li ringrazio infinitamente ora e per sempre per questa magnifica arena". Il live dall'Arena di Verona andato in onda in replica su Canale 5 ha fatto regsitrare quasi 3 milioni di telespetattori vincendo con più del 22 per cento di share la sfida del sabato sera e mettendo in difficoltà pure la Prima della Scala che ha totalizzato 1 milione e 600.000 telespettatori. Qui di seguito nel dettaglio tutti i dati.

Nella serata di ieri, sabato 7 dicembre 2024, su Rai 1 la 'Prima della scala-La forza del destino' (dalle 18 alle 22.19) 1.603.000 spettatori e 10.2% share. In access su Canale 5 'Striscia la Notizia' 4.183.000 spettatori e 23.3% share. Su Rai2 ’Tg2 Post’ 904.000 spettatorin e 5% share. Su Rai3 ’Nuovi eroi' 522.000 spettatori e 2.9% share. Su Italia1 ’Ncis-Unità anticrimine' 1.337.000 spettatori e 7.5%n share. Su Rete4 ’4 di sera weekend’ 943.000 spettatori e 5.3% share nella prima parte e 929.000 spettatori e 5.2% share nella seconda. Su Tv8 ’Quattro ristoranti' 416.000 spettatori e 2.3% share. Sul Nove ’Chissà chi è’ 390.000 spettatori e 2.2% share nella prima parte e 688.000 spettatori e 3.9% nella seconda. In prima serata su Canale5 ’Il volo-tutti per uno' 2.933.000 spettatori e 22.9% share. Su Rai2 ’Swat’ 826.000 spettatori e 5% share. Su Rai3 ’Sapiens-un solo pianeta' 784.000 spettatori e 5% share. Su Italia1 ’Sonic-il film’ 824.000 spettatori e 5.2% share. Su Rete4 ’Commando' 730.000 spettatori e 4.7% share. Su La7 ’In altre parole' 1.030.000 spettatori e 6.2% share. Sul Nove ’Accordi e disaccord' 501.000 spettatori e 3.4% share.