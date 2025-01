Affari Tuoi, esplode la bufera su Paolo: "Soldi pubblici, amici suoi, schifo"

05 gennaio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la grande serata di Paolo. Il concorrente nella puntata di sabato 4 gennaio stupisce Stefano De Martino. Gioca sicuro e sa il fatto suo. I pacchi blu infatti vanno via quasi subito e Paolo si avvicina molto presto alla soglia dei "soldi sicuri". Ma a rovinare la festa c'è il pacco da 20 euro. Un blu che resta lì, in gioco e non vuole andare via.

Certo, nel corso della partita, Paolo ha avuto diverse tentazioni per chiudere il discorso con lauto anticipo. Una su tutte l'offerta da ben 42.000 euro da parte del dottore che avrebbe fatto gola a chiunque.

Ma Paolo ha resistito. Si è piegato solo all'ultimo giro quando da un lato c'era il pacco da 200.000 euro e dall'altro quello da 20 euro. Paolo non aveva però tra le mani il piatto ricco, e così ha voluto accettare l'offerta del dottore da 50.000 euro. Un vero e proprio colpaccio dato che tra le mani il concorrente aveva solo 20 euro. Ma l'offerta così generosa da parte del dottore ha suscitato non poche polemiche sui sociale e così su X il tweet di un utente è diventato ben presto virale: "Quindi il dottore ha buttato 50.000 euro di soldi pubblici e questi nel pacco avevano 20 euro? A chi gli è simpatico regala i nostri soldi? Sarebbero bastati 20.000 se proprio suoi amici a cui fare un regalo. Schifo". Altro giro, altra bufera.