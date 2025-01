Fiorello, fan sconvolti: "Come ti sei ridotto?", si presenta a teatro così

12 gennaio 2025 a

No, non è il solito Fiorello. Le immagini stanno facendo il giro del web. Il mattatore siciliano infatti si è presentato al Teatro Parioli, a Roma, per vedere lo spettacolo di Riccardo Rossi. E si è presentato con un look del tutto irrituale.

Attenti infatti ai capelli, riccioluti e molto mossi, disordinati e ribelli. E proprio quei capelli, come riporta Dagospia, sono finiti nel mirino del web: innumerevoli i commenti e gli sfottò piovuti sui social.

"Fiorello ha fatto lo shampoo con i petardi?", si chiedeva un utente. "Se accorci un po' il capello puoi sostituire Clooney". E ancora: "A fioré fatte barba e capelli, sembri mio nonno". Poi qualcuno più feroce degli altri: "Pare un naufrago che è stato salvato su una zattera tipo Cast Away". "Il barbiere che fine ha fatto?". "Fiorello ha perso il pettine?". "Togliti la barba".

Insomma, un diluvio. C'era anche chi commentava con puntiglio: "Fiorello, molto trascurato". "Ma che hai combinato? Sembri lo scienziato pazzo o Beppe Grillo". Infine, l'appello del nostalgico al quale dei capelli interessa meno di zero: "Torna, il risveglio la mattina senza di te non è più lo stesso". E il riferimento è ovviamente a Viva Rai 2...