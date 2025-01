L'Eredità, Gionata fallisce la Ghigliottina? Deriso dai telespettatori: "Era davvero semplice"

23 gennaio 2025 a

Giovedì 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon giovedì sera" ha esclamato il padrone di casa, che poi ha dato il benvenuto alla neo campionessa. Si tratta di Shadia, che nella puntata di ieri è arrivata fino alla Ghigliottina. Ma poi non è riuscita a portarsi a casa il montepremi. Con lui giocano come concorrenti Filippo di Firenze, Flavia da Roma, Gionata il prof di filosofia, l'insegnante Maria Chiara da Brescia, Alice e Antonio dalla "bellissima" Palermo.

Tra tutti i concorrenti, l'unico che è riuscito a spuntarla è stato Gionata. Il ragazzo è arrivato fino alla Ghigliottina con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: ben 21250 euro. Per conquistarla doveva trovare una parola che quadrasse con "Buona", "Musica", "Discoteca", "Fuoco" e "Chiamare". Lui ha provato subito ad azzeccarla: "Luce". "Una parola semplice, forse troppo semplice", ha detto Gionata. Ma la risposta esatta era: "Palla".

Sui social tanti telespettatori avevano provato a indovinare la parola giusta per la Ghigliottina. "Raccolta", "Uscita", "Notte", tra le parole più gettonate. Ma c'è anche chi aveva subito azzeccato il quesito. In effetti, la parola era davvero semplice da azzeccare.