Casa a Prima Vista, colpo di scena: arriva Casta contro Casa, scoppia la guerra in tv

Casa contro Casa: questo il nome del programma che farà concorrenza al seguitissimo Casa a Prima Vista di RealTime. La nuova trasmissione, con il mondo immobiliare al centro della narrazione, andrà in onda su Tv8. Si tratta di una nuova produzione originale, firmata Banijay Italia, al via in primavera nella fascia preserale. Per la conduzione, la scelta è ricaduta su Fabrizio Zampetti, figura di riferimento nel panorama del real estate di lusso. Il programma farà tappa nelle principali città italiane. E in ogni città l’esperienza e la visione di Zampetti aiuteranno i suoi clienti a scegliere la casa giusta per le loro esigenze.

Il programma prevede che in gara ci siano tre proposte abitative di altrettanti agguerriti agenti. Alla fine, però, solo una sarà proclamata la casa perfetta. La quarta stagione di Casa a Prima Vista, invece, parte il 17 febbraio, col format che resta pressoché inalterato. Le squadre sono due: quella milanese e quella romana. Della prima fanno parte Gianluca Torre, Mariana D'Amico e Ida Di Filippo; mentre nella seconda ci sono Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer.

Nel frattempo, i volti di Casa a Prima Vista hanno dato vita anche a nuovi progetti lavorativi. Sassu e Pulieri, per esempio, hanno creato un podcast che sarà visibile sul loro account Youtube. L'obiettivo è soddisfare le curiosità dei telespettatori interessati a conoscere tutti i segreti del mondo dell'immobiliare.