Sanremo 2025, "vuoi venire?". Achille Lauro e Caterina Balivo, gelo a La volta buona

A poche ore dal via di Sanremo 2025, senza dubbio Achille Lauro è tra le personalità più attese del Festival. Vuoi per la sua carica "iconoclasta", provocatoria, molto teatrale (Antonello Venditti lo ha definito dalle colonne del Messaggero una "installazione vivente"), vuoi per il gossip che si è scatenato nelle ultime settimane per un suo presunto flirt con Chiara Ferragni mentre quest'ultima era ancora sposata con Fedez. E il rapper milanese sarà pure lui in gara all'Ariston. Insomma: incroci pericolosi.

In collegamento con La volta buona su Rai 1, Achille Lauro si dimostra però piuttosto superiore a questo chiacchiericcio. "E' sempre un piacere incontrarci, perché c'è sempre qualche polemica quando arrivi te. Nel bene e nel male", lo stuzzica l'inviata. "Sempre, sempre. Vabbè sono abituato...". "Ma questo lo provochi anche tu", "Ma, io faccio semplicemente quello che mi piace. Cerco di essere coerente con chi sono e con quello che immagino essere interessante per me e per gli altri. E' stato detto tanto in questi anni che io cerco di stupire le persone, in realtà io voglio soltanto stupire me stesso".

"E cosa ti stupisce?". "Io ho un grande obiettivo, scrivere grandi canzoni che tra 30 o 40 anni siano ancora lì, come quelle che noi ascoltavamo quando andavamo in macchina con i nostri genitori. Alla fine la cultura italiana ha quei grandi classici, a me piacerebbe entrare in quella nicchia".

La parola passa alla Balivo, dallo studio, che spiazza tutti. Ospite compreso. "Ero curiosa di sapere in quale spiaggia vai, Fregene, Ostia, Capocotta, Taormina, Capri...". "Quando ero piccolo andavo sul litorale romano. Adesso è un po' difficile quindi sto spesso all'estero, a Los Angeles". "Comunque Achille se vuoi a due ore da Roma c'è un posto pazzesco, ti invitiamo io e mio marito". "Ragazze, se voi mi invitate io vengo volentieri", risponde un po' in imbarazzo il trapper romano. "Saremo felici di avere Achille Lauro, i miei figli impazzirebbero".