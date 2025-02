Affari Tuoi, l'insulto di Giorgio al pubblico che nessuno ha notato: "Io non lo faccio"

24 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda ieri sera domenica 23 febbraio, il concorrente Giorgio dalle Marche ha stupito davvero tutti, sia il dottore che Stefano De Martino. Pacco dopo pacco la partita ha preso una strana piega. Infatti Giorgio ha fatto fuori in poco tempo i pacchi pesantissimi da 200.000 e 300.000 euro rifiutando alcune offerte del dottore, la più bassa era da 10.000 euro.

A un certo punto della partita Giorgio ha però assestato un colpo grosso sul dottore facendo fuori quasi tutti i pacchi blu e restando di fatto con un pacco blu sul bancone e uno tra le mani. Un rosso e un blu, ma il rosso è di quelli pesanti: 100.000 euro. Giorgio accetta l'offerta del dottore da 35.000 euro. Ma nel suo pacco aveva ben 100.000 euro. Aveva fatto bene a cambiare lasciando il pacco pescato a inizio puntata ma ha sfidato il pubblico con irriverenza come molti hanno notato sui social. Infatti al momento del cambio, con poco rispetto per chi si trovava in studio ha urlato: "Volete che lo apro? E io non lo apro. Siete curiosi? E io no, non lo apro". Magari un po' di sfiga per il finale sarà arriavata anche da lì...