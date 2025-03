Affari Tuoi, la clamorosa frase di Ilaria sui titoli di coda: "Te lo devo dire", cosa si lascia scappare

17 marzo 2025 a

Ieri sera su Rai 1, Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi. Nell'appuntamento di domenica 16 marzo protagonista è stata Ilaria, rappresentante della Valle d’Aosta, accompagnata dal suo compagno Matteo. Ilaria, insegnante di sostegno, e Matteo, tecnico di radiologia, hanno giocato con il pacco numero 12. La partita è iniziata con la solita tensione: i due hanno aperto i primi pacchi cercando di evitare i premi più alti, sperando di tenere in gioco il montepremi massimo di 300.000 euro.

Come sempre, il “Dottore” (Pasquale Romano) ha fatto la sua parte, telefonando con offerte e proposte di cambio per mettere alla prova la strategia della coppia. Durante la serata, ci sono stati momenti emozionanti, con qualche pacco rosso eliminato (quelli con i premi più alti) e forse anche qualche scelta azzardata. Stefano, con il suo stile ironico e coinvolgente, ha accompagnato Ilaria e Matteo, cercando di consigliarli senza influenzarli troppo. Sul finale, però, sembra che la fortuna non sia stata dalla loro parte: dopo varie offerte rifiutate e qualche rimpianto, Ilaria è tornata a casa a mani vuote. Il disastro infatti si è consumato alla regione fortunata. Ilaria aveva appena rifiutato 36.000 euro pensando di avere tra le mani 300.000 euro. E così sui titoli di coda si è lasciata scappare una frase da brividi col fidanzato: "Te lo devo dire, ho sbagliato tutto".