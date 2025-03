Amici, la frase sconcertante di Tananai ad Amadeus: "Papà"

Nella puntata di Amici del 29 marzo 2025, Tananai e Amadeus sono stati protagonisti di un momento memorabile. Tananai, cantautore milanese in ascesa, si è esibito come superospite musicale, portando sul palco il suo nuovo singolo Alibi, colonna sonora del film L’amore, in teoria. La performance ha emozionato il pubblico, confermando il suo talento e la capacità di toccare corde profonde con testi malinconici e intensi.

Il suo ritorno ad Amici è stato accolto con entusiasmo, soprattutto per il legame speciale con Amadeus, giudice della serata. I due si sono ritrovati dopo l’esperienza a Sanremo, dove Amadeus aveva creduto in lui, lanciandolo sul grande palco dell’Ariston. Durante la puntata, Tananai ha salutato Amadeus con un affettuoso “Ciao papà”, seguito da un abbraccio che ha scaldato il cuore dei telespettatori, evidenziando il loro rapporto di stima e amicizia.

Amadeus, parte della giuria con Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, ha valutato le esibizioni dei concorrenti con competenza e sensibilità, dimostrando la sua passione per la musica. La presenza di Tananai ha aggiunto un tocco di magia alla serata, che ha visto anche l’eliminazione di Raffaella. Un'altra pagina di grande spettacolo firmata dalla maestria di Maria De Filippi. Il suo tocco è inconfondibile.