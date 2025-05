Francesca Archibugi, 21 milioni incassati per un flop

Francesca Archibugi è una regista impegnata. Soprattutto a farsi finanziare dallo Stato i film che gira e a difendere strenuamente queste elargizioni. «Basta sfottò, il cinema italiano è in crisi. Il ministro Giuli pensi a salvarlo», ha sentenziato, opponendosi alla riforma del tax credit, gli sconti fiscali che fanno sì che spesso un film riceva dallo Stato più di quanto incassa al botteghino; una circostanza che è quasi la regola perle pellicole girate dall’artista in questione. Singolare, Archibugi; quando si rivolge alla politica, lei non parla, dispone, come se i rappresentanti del governo fossero attori ai suoi ordini sul set. La signora svolge la professione di regista da quasi quarant’anni; peraltro ha fatto anche buone cose, specie all’inizio, come Mignon è partita (1988) o Il grande cocomero (1993), tuttavia è convinta che il cinema lo debba salvare il governo, non lei o i suoi colleghi, che devono essere liberi di fare impresa senza badare ai conti, con i soldi dei contribuenti, «per mantenere viva la cultura», dice. Un po’ come se gli scrittori chiedessero alla politica di finanziare loro le librerie e le case editrici perché ormai gli italiani leggono poco e questo rischia di rendere il Paese più ignorante. Chiunque fa un libro è esentato dal pagare le tasse, ha spese di distribuzione agevolate e, se a giudizio insindacabile di una commissione, prima di iniziare a scrivere si pensa che faccia un buon lavoro, ha diritto a un cospicuo assegno. Per la letteratura è un sogno irrealizzabile, per il cinema è la normalità e se si prova a mettere ordine in una melassa che serve anche a finanziare film che non escono e avventurieri a caccia di soldi facili... Governo ladro e pure ignorante, secondo l’artista impegnata.

SOLDI A PIOGGIA

Con il giochino del denaro a pioggia per chi dice “ciak, si gira”, Archibugi, da quando l’ex ministro dem, Dario Franceschini, ha riformato il tax credit, nel 2017, garantendo al cinema finanziamenti complessivi per 7,2 miliardi in otto anni, ha scritto o girato nove film e ricevuto quasi 21 milioni di euro di aiuti dallo Stato. Clamoroso il caso de Il trafficante di virus, uscito subito dopo il Covid. Storia di una ricercatrice scientifica che per sintetizzare un vaccino sacrifica la propria vita sentimentale ma, quando lo trova, fatica a diffonderlo. Malgrado il traino della pandemia l’opera, che ha ottenuto un milione e mezzo di finanziamenti pubblici, ha registrato al botteghino un incasso di neppure quindicimila euro. Forse per la scarsa aderenza alla realtà della trama. Non tanto meglio era andata a Vivere, morbose disavventure di una ragazza alla pari alle prese con la borghesia romana e la periferia capitolina: lo Stato ci ha messo un milione e centomila euro, in sala la vendita dei biglietti non è arrivata al mezzo milione. Comunque, quando Archibugi prende la penna per scrivere trame, il surreale la fa spesso da padrone. È lei che ha scritto Siccità, aspirante opera catastrofista ambientata in una Roma dove non piove da tre anni e perciò i cittadini perdono la testa, la convivenza nell’urbe è oltre la soglia della crisi di nervi e la mancanza d’acqua porta a epidemie.