La Volta Buona, il dramma di Pamela Petrarolo: "In galera, siamo sconvolti"

"Mia mamma era a casa con mio papà, sono stati svegliati in piena notte e pensavano al peggio" ha raccontato Pamela Petrarolo a Caterina Balivo . "Mamma lì per lì era in uno stato confusionale e pensava fosse uno scherzo. Cercava di fare domande, ma non aveva risposte o qualcosa che le desse una conferma" ha aggiunto. E ancora: "Ha chiesto di poter parlare con lui, l'unico modo che le avrebbe fatto capire che era ancora vivo". Dopo aver sentito il "ciao mamma", si è convinta che quella che fosse la sua voce, riconoscendolo.

Stando al racconto Manuel sarebbe ora ai domiciliari. La famiglia è però all'oscuro di tutto. "Si parla di furto d'auto" ha chiarito la conduttrice. "Noi non sappiamo la verità, mia mamma non ha potuto fare domande. Noi conosciamo Manuel come un bravo ragazzo, i miei genitori sono sconvolti" ha continuato Petrarolo mentre Balivo specificava: "Lui adesso è agli arresti domiciliari, è indagato per furto d'auto". Da qui il messaggio dell'ospite rivolto direttamente a Manuel: "Abbiamo capito che stai bene, ma non sappiamo altro. Ti chiediamo di metterti in contatto con noi. Mia mamma è molto provata, piange al telefono e si chiede come possa essere capitata una cosa del genere. (…) Mio fratello deve mettersi nella condizione di farsi aiutare".