Martina Colombari, la confessione: "Ho una diastasi addominale"

È un "ricordo del parto": così Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice, ha definito la sua diastasi addominale, arrivata dopo la nascita del figlio Achille Costacurta, ormai 20 anni fa. Durante uno dei suoi allenamenti, in vista della prossima partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1, la Colombari ha fatto vedere in un video su Instagram come la sua mano riesca ad entrare in mezzo alla pancia, tra i muscoli dell'addome.

"Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia - ha chiarito l'attrice dopo aver ricevuto parecchi messaggi sull'argomento -. È che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale che significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita".