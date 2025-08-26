Martina Colombari, la confessione: "Ho una diastasi addominale"

È un "ricordo del parto": così Martina Colombari, ex Miss Italia e attrice, ha definito la sua diastasi addominale, arrivata dopo la nascita del figlio Achille Costacurta, ormai 20 anni fa. Durante uno dei suoi allenamenti, in vista della prossima partecipazione a Ballando con le Stelle su Rai 1, la Colombari ha fatto vedere in un video su Instagram come la sua mano riesca ad entrare in mezzo alla pancia, tra i muscoli dell'addome.
"Per i curiosi: l’altro giorno in spiaggia non è che avessi la pancia - ha chiarito l'attrice dopo aver ricevuto parecchi messaggi sull'argomento -. È che mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale che significa che c’è un buco qui in mezzo, c’entra una mano, le dita".
La diastasi addominale è un problema comune soprattutto nelle donne dopo la gravidanza, ma non solo, quando dopo lo sforzo del parto i muscoli dell'addome si separano. Questa condizione, però, è molto difficile da diagnosticare, soprattutto nelle donne che non hanno mai partorito. E le conseguenze fisiche variano in base alla profondità. Spesso si può intervenire chirurgicamente, anche perché la diastasi non influisce solo sull’aspetto fisico, ma può causare anche mal di schiena, senso di pesantezza e difficoltà digestive.