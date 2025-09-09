Antonella Clerici, schiaffo alla sinistra: dopo le balle su Meloni e volo di Stato...

Sostegno a Giorgia Meloni, dopo le accuse infondate di Italia Viva, arriva da due noti volti della tv: Antonella Clerici e Serena Autieri. Entrambe hanno reagito al post social del premier. "Leggo, con un misto di amarezza e indignazione, l’ennesima polemica costruita ad arte sul nulla - ha scritto su Instagram -. Per due giorni ho scelto di fare ciò che considero il mio ruolo più bello e naturale: essere madre. Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia".

E ancora: "Eppure, anche questa scelta privata è stata trasformata in un’arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti mai avvenuti. Tutto falso". "Ci sono menzogne - ha aggiunto - che affronto ogni giorno con determinazione. Ma questa la combatto anche come donna e come madre. E se alcuni dei miei avversari politici sono ridotti ad attaccarmi perfino per un fine settimana con mia figlia, significa che hanno davvero toccato il fondo".