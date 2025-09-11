Affari Tuoi, Titti "massacrata" dopo la puntata: "Era con lei"

Nella puntata di Affari Tuoi del 10 settembre, condotta da Stefano De Martino su Raiuno, la protagonista è Titti, un’operatrice per l’infanzia dalla Campania, accompagnata dalla sorella Lisa, anche lei operatrice di infanzia. Titti sceglie il pacco numero 1 e affronta il gioco sfidando il “Dottore” (Pasquale Romano). La puntata inizia con un momento leggero: Thanat, in veste di cameriere, presenta il “triccheballacche” come specialità del giorno.Titti inizia la partita con entusiasmo, eliminando inizialmente somme basse come 200 euro, ma subisce un duro colpo con l’eliminazione del pacco da 200.000 euro.

Successivamente, insieme a Lisa, elimina altri pacchi con importi significativi (20.000, 75.000 e 30.000 euro), mantenendo però la possibilità di vincere premi importanti come i 300.000 euro. Il Dottore propone più volte un cambio di pacco o offerte in denaro, ma Titti rifiuta, motivata dal sogno di acquistare una casa vicino alla madre e alla sorella. Durante il gioco, Titti sfida la superstizione scegliendo il numero 17, che si rivela contenere solo 10 euro, una mossa fortunata.La partita prende una piega emotiva quando Titti, pescando una carta del cambio, associa il numero 14 alla dolorosa perdita della nonna, scomparsa per Covid il giorno di San Valentino. Commosse, le sorelle decidono di cambiare il pacco, optando per il numero 14. Nonostante altre offerte del Dottore (fino a 45.000 euro), Titti accetta quest’ultima, temendo di perdere tutto. Il finale è amaro: il pacco 14 conteneva 300.000 euro. Titti, delusa, si rimprovera per la mancanza di coraggio, ma De Martino la consola.Sui social, la partita di Titti e Lisa riceve molti elogi per il loro gioco e la loro storia toccante, anche se alcuni criticano la scelta di cambiare il pacco, ritenendo che Titti avrebbe dovuto fidarsi del numero iniziale, sentendo la nonna “con lei”: "Doveva avere più coraggio… Dopo che ho sentito la storia sul numero 14 doveva confermare il suo pacco!! La nonna era con lei".