Beatrice Venezi, l'uscita a vuoto di Michele Serra: paternale sinistra

Dondolandoci sull’«Amaca» di Michele Serra (Repubblica, 27 settembre), è d’obbligo indossare il saio prima di varcare la soglia: siamo nel monastero radical chic. Si entra in punta di piedi, tra incensieri linguistici e campanelli retorici, per ascoltare l’ennesima omelia laica sul Bene e sul Male culturale. L’articolo su Beatrice Venezi è presentato come riflessione, ma ha il passo del sermone: il celebrante dall’ambone, i fedeli in ginocchio, e in mezzo l’eretica da ricondurre al gregge. Solo che qui il catechismo non è musicale: è motivazionale. Serra non critica: impartisce lezioni. Non argomenta: benedice e bacchetta. È il maestrino che fa la predica al Maestro.

Il cuore del messaggio è una rivelazione da manuale di autoaiuto: «Per essere stimata, la direttrice d’orchestra deve dimostrare sul campo di essere brava, anzi bravissima». Grazie, davvero: domani aspettiamo l’ulteriore scoperta che per vincere i 100 metri bisogna correre più veloce. Nel frattempo ci si raccomanda di non gridare ai “comunisti!” in orchestra: che lieto quadretto — i violini come sezione locale del Pci, i fagotti in assemblea permanente – tutto per strappare un sorriso e non dover ammettere che l’argomento è un pregiudizio vecchio come il dopoguerra: la cultura apparterrebbe alla sinistra, la destra può al massimo bussare e chiedere permesso. Arrivano poi i giganti, che Serra consiglia come modelli : Karajan e Bernstein, trattati a uso e consumo del discorso del giorno. Il primo, non esattamente “antifa”, viene archiviato con un’alzata di spalle: «Era bravo, punto». Il secondo, ridotto al patriarca dei «radical chic», come se la sua grandezza si misurasse a inviti a cena. È un modo leggero – troppo leggero – di usare la storia come scenografia: il palco nobilita la tesi, non la mette alla prova. Il finale è il pezzo forte del zuccherificio retorico: «È quanto le auguriamo, di cuore».