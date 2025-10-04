Samira Lui: "Razzismo contro di me?", risposta da applausi

Samira Lui, co-conduttrice de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, attira ogni sera 5,5 milioni di spettatori, superando il programma di Stefano De Martino. Nata da madre italiana e padre senegalese, il suo nome arabo ha un significato speciale: "Una prima versione dice che vuol dire principessa, ma la variante che preferisco è che significa “di buona compagnia”: mi si adatta bene", racconta al Corriere della Sera. Diplomata geometra, Samira spiega: "In terza media sei molto giovane e ti chiedono troppo presto di decidere cosa farai da grande… Ero molto affascinata dal mondo dell’architettura, dall’interior design e quindi ho deciso di scegliere la strada per diventare architetto".

A scuola, si definisce "molto peperina, mi piaceva molto il dibattito, il confronto, ero una che rispondeva ai professori, in modo pacato, ma rispondevo", senza mai ricevere debiti o bocciature. Cresciuta in campagna vicino a Udine, in una famiglia di lavoratori, Samira ricorda: "Mia mamma ha fatto tutto da sola. Io non ho mai avuto un papà e quindi non posso dire di aver mai sentito la mancanza di una persona che non c’è mai stata". Sul padre, che l’ha lasciata prima della nascita, dice: "Ho provato a cercarlo ma forse lui non è pronto. Ha un’altra famiglia, altri tre figli, mentre io nella sua vita non ci sono mai stata". La madre le ha sempre parlato bene di lui: "Mi ha sempre parlato bene di lui per costruirmi ricordi positivi e sereni".