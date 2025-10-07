Fabio Fazio torna in tv per incensare Enzo Iacchetti

E allora davanti agli occhiali di Fazio per l’avvio della stagione sono passati Dan Brown per parlare del suo nuovo libro, L’ultimo segreto, ma soprattutto Richard Gere. L’ufficiale gentiluomo, ufficialmente lì per presentare il documentario Dalai Lama. La saggezza della felicità, si è esibito in un comizio anti-Trump. Poteva mancare? I temi già li immaginate. «È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti», ha esordito l’attore, «ma lo vediamo anche in tutto il resto del mondo. Abbiamo un presidente che è decisamente strano e decisamente sui generis. Io non credo che nessuno capisca davvero chi sia», e meno male che ce lo spiega Gere, «che cosa voglia fare, ma è furbo nella manipolazione di tutti: è stato eletto presidente due volte, abbastanza stranamente: due volte». Maledette elezioni.

Lui è tornato. Edizione numero 23. Ininterrottamente dal 2003, prima in Rai e ora sul Nove, Fabio Fazio ha fatto accendere, domenica alle 19.30, le telecamere della trasmissione Che tempo che fa. Il programma della gente che piace, per la gente che piace. Una sorta di specchietto per capire il sentimento dell’opinione pubblica, il contenuto televisivo da guardare per non sbagliare parere sui pareri dell’agenda politica nazionale e ovviamente mondiale. Una messa in onda, con uno stile sempre più americano, vestendo i panni del serioso e del comico soddisfacendo tutti i gusti.

«Quindi è furbo, sa dove sono le paure della gente, le debolezze e sa avvantaggiarsene». Ovviamente cosa rappresenta? «Questo succede in tutte le forme di Fascismo, quando ci sono delle debolezze nelle persone». American gigolò che noia ci dica qualcosa di diverso, non la filastrocca imparata a memoria.

Un minimo di recitazione. Poi scende in campo Luciana Littizzetto. L’applauso già in rampa di lancio e il fazzoletto, anti-lacrimuccia, è sul tavolo quando legge la letterina in favore della Global Sumud Flotilla. Il tempo di prendersela anche con il premier. «Er Meloni dice che fate politica. Ha ragione: se c’è una politica con la P maiuscola è la vostra. Non fare le faccette di fianco ai potenti». Perché ovviamente le dichiarazioni del presidente del Consiglio sulla Palestina, di apertura e di riflessione, non bastano. Per lo share, del resto, attaccare Giorgia è consigliatissimo. E per non farsi mancare nulla, sui suoi profili social, ha pubblicato un video nostalgico sul pontefice Francesco.

Il copy? “Quanto ci manchi Papa Frank”. Tema Gaza ça va sans dire. Come dite niente sull’imbrattamento della statua di Papa Giovanni Paolo II con la scritta “Fascista di m***a” e l’aggiunta di falce e martello. Nulla. Non è più la stagione di Solidarnosc da decenni, tocca rimanere al passo coi tempi. C’era anche il neo-idolo della sinistra, meglio conosciuto come “Vengo giù e ti prendo a pugni”, Enzo Iacchetti che ha presentato la sua ultima fatica letteraria 25 minuti di felicità, un’agonia non meno breve per gli spettatori. E Fazio lo ha lodato: «La nostra vita non è breve, è lunga se la usiamo bene Tu per esempio in questi giorni l'hai usata bene. Sei diventato l'idolo dei social, di tutti. Nelle piazze ci sono striscioni col tuo nome».

Applauso del pubblico in studio, con risatina piena di felicità del diretto interessato. «Io la riuserei bene anche in una prossima occasione nello stesso modo, ti dico», ha replicato Iacchetti. Intanto ieri è stato il tempo, su Instagram, di esibire i numeri - te ne privi? della prima puntata: 1,6 milioni di spettatori, 8,4% di share e 400mila interazioni sui social.