Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini: "Le costole non stanno bene"

di
giovedì 20 novembre 2025
"Il piede sta meglio, adesso cammino… Le costole invece non stanno bene, faccio ancora fatica soprattutto di notte o quando tossisco": Francesca Fialdini lo ha detto durante l’intervista su Rai Play a Ballando segreto. La conduttrice, che ha deciso di ritirarsi dalla gara di Ballando con le Stelle a causa di un infortunio che le ha causato problemi al piede e alle costole, ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. 

"Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza…", ha confessato la Fialdini, che però ha sottolineato anche che lo stop non è definitivo. Giovanni Pernice, il ballerino professionista che le faceva da partner in gara, l’ha spronata a guardare avanti, lasciando aperta la possibilità di rientrare nella puntata di ripescaggio: "Guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto…". 

La conduttrice, inoltre, ha parlato del percorso di recupero, spiegando che la mattina è dedicata alla fisioterapia, alla magnetoterapia e a una serie di antidolorifici e antinfiammatori per gestire il dolore. Tanto lavoro per cercare di ritornare in pista con il ripescaggio: "Sto dando il massimo per poter riprendere la forma e rientrare in pista". Infine, ha raccontato che alcuni concorrenti non avrebbero creduto alla storia del suo infortunio: "Mi dicono: 'Tu non stai male, perché se io fossi ridotta così non starei così bene'". 

