"Zootropolis 2" si pappa tutti i film Disney

Anche questa volta il pubblico globale ha risposto con entusiasmo travolgente, spingendo Zootropolis 2 verso risultati che superano ogni previsione e che lo collocano immediatamente tra le uscite più rilevanti dell’animazione contemporanea. A livello globale, il film ha debuttato con 556,4 milioni di dollari, un dato che rappresenta la più alta apertura animata di sempre ai tassi correnti e la quarta più alta apertura mondiale di tutti i tempi secondo i dati effettivi riportati, dietro Avengers: Endgame (inarrivabile a 1,22 miliardi di dollari), Avengers: Infinity War (640 milioni) e Spider-Man: No Way Home (600 milioni).

In attesa del mese davvero di fuoco per il cinema (quello che abbraccia le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno) possiamo già registrare un vincitore, una pellicola che sicuramente entra nella storia degli incassi. Parliamo del film d’animazione Zootropolis 2. Il weekend del Ringraziamento (americano) continua a rivelarsi “benedetto” per Disney, confermando una tradizione recente che aveva già trovato nuova linfa un anno fa con il debutto fragoroso di Oceania 2.

È il miglior debutto globale del 2025, il più alto nella storia dei Walt Disney Animation Studios e anche il più grande avvio di sempre per un film d’animazione Disney. Si tratta inoltre della miglior apertura globale per un sequel animato, con Disney che detiene saldamente le prime cinque posizioni storiche in questa categoria. Impressionante anche il confronto con il primo film: l’incremento sul debutto di Zootropolis è del 239%, un balzo che non ha precedenti per un franchise animato.

Parlando del solo botteghino italiano, il film Disney traina il cinema del weekend dal 27 al 30 novembre, che ha registrato un incasso totale di 10.168.926 euro con 1.339.104 spettatori. Il 64° classico Disney ha debuttato con 5.064.331 euro con una media di 8.823 euro per 574 schermi. Essendo uscito il 26 novembre, il totale è di 5.595.698 euro. È il secondo miglior esordio del 2025, un gradino sotto Lilo & Stitch che a maggio registrò 7.143.081 euro nel suo primo weekend (8.411.121 euro considerando l’uscita anticipata a mercoledì).

Zootropolis piace ai piccoli ma anche ai grandi. I genitori che accompagnano i figli a vedere il film ne escono entusiasti. Ovviamente è il trionfo del bene, della bontà, dell’amicizia, del coraggio e dell’inclusività. Nel secondo capitolo ritroviamo la coppia più improbabile che la natura potesse mai combinare: Judy, la coniglietta instancabile, e Nick, la volpe rossa più sarcastica dell’intera Zootropolis. I due stanno ancora godendosi il successo del caso che li ha consacrati come detective, quando nuovi guai si affacciano in città.

E stavolta non se la cavano benissimo: il caso gli sfugge di mano e finiscono in terapia da una splendida dottoressa quokka (l’animale australiano che sorride sempre), doppiata dalla psicologa Stefania Andreoli. Judy, però, è instancabile, sempre attiva, vuole stare in strada, risolvere misteri. Vuole indagare sul serpente che ha intravisto e che sta mettendo a rischio la quiete di Zootropolis. Ovviamente si mette nei guai (non riveliamo troppo). I doppiatori italiani di Zootropolis 2 includono i ritorni di Ilaria Latini (Judy) e Alessandro Quarta (Nick), affiancati dalle nuove voci di Michela Giraud (Nibbles Maplestick), Max Angioni (Gary Snake) e Matteo Martari (il Sindaco).