Loredana Lecciso, malore in stazione centrale: cos'è successo

Piccolo malore per Loredana Lecciso alla stazione centrale di Milano. Da lì stava partendo per raggiungere gli studi di Domenica In su Rai 1, dove è stata ospite insieme ad Al Bano. A farlo sapere è stata lei stessa con una storia su Instagram: "Siamo sempre pronti a lamentarci - ha scritto - ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto. Alla Stazione Centrale di Milano, in seguito a un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza e degli operatori".

Ospiti di Mara Venier, poi, la Lecciso e Al Bano hanno ripercorso la loro storia d'amore. "Stiamo insieme da 25 anni, ancora oggi c'è voglia di costruire - ha raccontato il cantante - mi sono innamorato perché, per lei, il concetto di famiglia è sempre stato sacro". Cosa confermata anche da lei: "Ci siamo salvati a vicenda, oggi la mia attenzione è rivolta a tutto ciò che mi è caro. E il nostro amore ne è un esempio, perché è cresciuto grazie alla quotidianità".