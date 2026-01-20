Libero logo
Ornella Vanoni, clamorosa accusa della migliore amica a Fabio Fazio

martedì 20 gennaio 2026
2' di lettura

Grazia Di Michele contro Fabio Fazio. Conclusa la puntata di Che Tempo Che Fa in ricordo di Ornella Vanoni, la cantautrice ha voluto dire la sua. E lo ha fatto attraverso un lungo post social. "Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non poter partecipare all’omaggio a Ornella (Vanoni, ndr)". Critiche dunque all’omologazione televisiva, definita da lei una 'storia senza fine'".

"Non credo - ha proseguito - che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno". 

Da qui lo sfogo rivolto direttamente al conduttore del Nove: "Uno strappo alla regola, Fabio, per portare in Tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione. Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia 'senza fine'". E il riferimento, oltre che al bellissimo brano, è al titolo della puntata speciale di Che Tempo Che Fa: Ornella senza fine.

