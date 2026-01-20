Ornella Vanoni, clamorosa accusa della migliore amica a Fabio Fazio

Grazia Di Michele contro Fabio Fazio. Conclusa la puntata di Che Tempo Che Fa in ricordo di Ornella Vanoni, la cantautrice ha voluto dire la sua. E lo ha fatto attraverso un lungo post social. "Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non poter partecipare all’omaggio a Ornella (Vanoni, ndr)". Critiche dunque all’omologazione televisiva, definita da lei una 'storia senza fine'".
"Non credo - ha proseguito - che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno".
Da qui lo sfogo rivolto direttamente al conduttore del Nove: "Uno strappo alla regola, Fabio, per portare in Tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione. Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia 'senza fine'". E il riferimento, oltre che al bellissimo brano, è al titolo della puntata speciale di Che Tempo Che Fa: Ornella senza fine.