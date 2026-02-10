Libero logo
Sanremo 2026, la scelta "piccantissima" di Carlo Conti: chi sostituisce Andrea Pucci

martedì 10 febbraio 2026
2' di lettura

Andrea Pucci sostituito... Non da un altro comico, ma da una super modella. Si tratta della russa Irina Shayk. Sarà lei la co-conduttrice di Sanremo nella terza serata di giovedì 26 febbraio. Ad annunciarlo Carlo Conti attraverso un video su Instagram. "Nella serata di giovedì insieme a me e a Laura Pausini ci sarà una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l'ora di incontrarla", le parole del direttore artistico.

Shayk ha lavorato - tra gli altri - per Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry fino al Met Gala, a Cannes e agli Academy Awards. Irina Shayk, nata il 6 gennaio 1986 ad Emanzelinsk, è stata il volto delle campagne delle principali maison di moda. Nella sua carriera è apparsa su oltre 150 copertine, 46 delle quali su Vogue, è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2026 e ha debuttato sul grande schermo come attrice al fianco di Dwayne Johnson nel film Hercules

Andrea Pucci, il fango di Luigi Manconi: "Un diritto del popolo italiano"

Luigi Manconi entra a piedi uniti sulla polemica che riguarda il comico Andrea Pucci. Come è noto ha deciso di ri...

È lei dunque a prendere il posto di Pucci, che avrebbe dovuto co-condurre il festival nella serata di giovedì. Almeno prima che la sinistra sollevasse il polverone e lui, visto il clima e le minacce, fosse costretto a rinunciare all'invito. "Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni, ma potrei dire da sempre!!! E da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell'uomo e della donna. Attraverso il mio lavoro ho raggiunto obiettivi e traguardi con l'intenzione di regalare sorrisi e portare leggerezza a chi è sempre venuto a vedere i miei spettacoli. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili! Quest'onda mediatica negativa che mi ha coinvolto in occasione dell'annunciata partecipazione a SanRemo, una manifestazione così importante che appartiene al cuore del paese, altera il patto fondamentale che c'è tra me ed il pubblico, motivo per il quale ho deciso di fare un passo indietro in quanto i presupposti per esercitare la mia professione sono venuti a mancare", sono state le parole con cui il comico annunciava la decisione. 

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia? Rumors: la reazione di Carlo Conti

Quello di Andrea Pucci a Sanremo è diventato ormai un caso politico. C’è chi grida all’ipocris...
