Sanremo 2026, "caco": TonyPitony sconvolge l'Ariston con questo gesto

TonyPitony è stato apprezzato da tutti all'Ariston non deludendo le aspettative sulla sua partecipazione a Sanremo. Il cantante ha accompagnato DitonellaPiaga sulle note di The lady is a tramp per la serata cover di Sanremo. Poi, al termine della performance, mentre Conti gli portava i fiori, lui ha appoggiato un caco sul pavimento e ha detto: "Frutta e fiori".

In molti si sono chiesti perché abbia deciso di fare questo gesto. La spiegazione arriva dai giorni scorsi, quando sui suoi canali social il cantautore dissacrante aveva reagito ad alcuni commenti dei fan a cui aveva chiesto cosa fare alla fine dell'esibizione. Giocando sul doppio senso del nome del frutto, ha appoggiato un caco sul palcoscenico e poi al microfono ha detto “Caco”.

"Tonypitony è pronto per prendere, organizzare e condurre il prossimo #sanremo #Sanremo2026", ha scritto un telespettatore su X. Un altro invece: "Tony non ti meritiamo, non siamo pronti". E ancora: "Dopo di loro potete pure chiudere tutto. Capolavoro", "No ma io mi aspettavo una trashata di proporzioni galattiche e invece ditonellapiaga e tonypitony hanno servito tutto #Sanremo2026".