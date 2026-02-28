Sanremo, Andrea Bocelli star della finale: "Mi sento un pacco postale"

Gran finale stasera a Sanremo. Sarà decretato il vincitore, ovviamente, ma i momenti topici saranno tanti. Al fianco di Carlo Conti, alla co-conduzione insieme a Laura Pausini, ci sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, uno dei volti più lanciati della Rai. Super ospite, una star mondiale: il tenore Andrea Bocelli.

Ieri in radio collegato con Fiorello alla Pennicanza, Bocelli ha scherzato con il conduttore. «È il nostro superospite, oggi lo cederò poi a Carlo Conti. Quindi da superospite sarà già solo... ospite!», ha detto lo showman siciliano. Bocelli saluta e racconta: «A volte ho come l’impressione di essere un pacco postale! Sono arrivato ieri in Italia dall’America, qualche ora di letto l’ho fatta, poco per via del jet lag. Oggi sono a Bergamo a vedere un cavallo che mi piace molto, vediamo se andiamo d’accordo. Sono passioni che non passano mai...».

Poi, un aneddoto speciale: «Una volta con Rosario ho fatto una trasmissione ed ebbi la malaugurata idea di recitare la poesia L’uccelletto in Chiesa. Qualche tempo dopo andai a Genova a cantare un’opera, nell’ascensore c’erano orchestrali che mi fermarono e dissero ‘maestro complimenti’. Pensavo per l’interpretazione del ruolo, dell’opera... e invece era per la poesia da Fiorello!». Lo showman chiude scherzando: «Io e Andrea abbiamo in comune Sanremo del 1995. All’epoca avevo il camerino tra quello di Mango e quello di Bocelli, sentivo le loro voci mentre si riscaldavano e pensavo... ma dove vado?».

Bocelli ha iniziato la sua straordinaria carriera proprio a Sanremo. Ha partecipato per la prima volta al Festival nel 1994, condotto da Pippo Baudo, vincendo nella sezione Nuove Proposte con il brano Il mare calmo della sera.

L’anno successivo, nel 1995, è tornato al Festival nella categoria Big con il brano Con te partirò, consolidando il suo successo internazionale. È stata Caterina Caselli la sua prima talent scout.

In collegamento da Piazza Colombo a Sanremo, sempre stasera, ci saranno i Pooh, monumenti viventi della musica italiana.