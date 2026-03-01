Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

Il solito show di Elettra Lamborghini a Domenica In. La cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo vinto poi da Sal Da Vinci, è stata ospite di Mara Venier e, come sempre, ha travolto tutti con il suo entusiasmo. Un esempio? Ha tirato fuori dalla borsetta rossetto e un piatto pieno di dolcini e pizzette da distribuire tra giornalisti e opinionisti. “Così sarete buoni con me”, ha scherzato. "Non ha dormito per tutta la settimana, cerchiamo di capirla”, ha detto Mara Venier".

A un certo punto Elettra Lamborghini ha cominciato a urlare. "Il telefono, ho il telefono nella schiena", ha detto. Così Mara Venier ha cercato di aiutarla a recuperare lo smartphone dalla tutina aderente: “Ma mi si vede la patong”, ha scherzato Lamborghini dopo aver visto il suo corpo riflesso nel gobbo.

No io vi giuro che devasto pic.twitter.com/kH3xnlk6k1 — [Righetto] (@Righetto01) March 1, 2026

“Non sono riuscita a dormire per tutta la settimana. Sono andata addirittura a Montecarlo una sera e anche lì ho beccato una festa, per poi scoprire che si trattasse dell’addio al nubilato di Charles Leclerc”, ha spiegato Elettra Lamborgini che poi ha mostrato lo sfondo del suo telefono con Afrojack, suo marito. “È un bono pazzesco Mara, si guardalo pure”. Insomma, il solito caos spettacolare a firma Lamborghini.