Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

di
Libero logo
domenica 1 marzo 2026
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

1' di lettura

Il solito show di Elettra Lamborghini a Domenica In. La cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo vinto poi da Sal Da Vinci, è stata ospite di Mara Venier e, come sempre, ha travolto tutti con il suo entusiasmo. Un esempio? Ha tirato fuori dalla borsetta rossetto e un piatto pieno di dolcini e pizzette da distribuire tra giornalisti e opinionisti. “Così sarete buoni con me”, ha scherzato. "Non ha dormito per tutta la settimana, cerchiamo di capirla”, ha detto Mara Venier".

A un certo punto Elettra Lamborghini ha cominciato a urlare. "Il telefono, ho il telefono nella schiena", ha detto. Così Mara Venier ha cercato di aiutarla a recuperare lo smartphone dalla tutina aderente: “Ma mi si vede la patong”, ha scherzato Lamborghini dopo aver visto il suo corpo riflesso nel gobbo.

“Non sono riuscita a dormire per tutta la settimana. Sono andata addirittura a Montecarlo una sera e anche lì ho beccato una festa, per poi scoprire che si trattasse dell’addio al nubilato di Charles Leclerc”, ha spiegato Elettra Lamborgini che poi ha mostrato lo sfondo del suo telefono con Afrojack, suo marito. “È un bono pazzesco Mara, si guardalo pure”. Insomma, il solito caos spettacolare a firma Lamborghini.

Sanremo 2026, lo spoiler clamoroso di Elettra Lamborghini: "Ho già capito..."

"Io ho già capito che tanto non vinto un tubo, dov'è Laura? Vieni qui, lo sai che c'è ...
tag
elettra lamborgini
sanremo 2026
mara vanier

Che figura di... Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Slogan e dintorni Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

Testimonial per il No? Falso Sanremo, Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum: "Fake news"

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Redazione
Paola Onofri: "Ho respinto un dirigente Rai, ora tornerei a recitare"

Paola Onofri: "Ho respinto un dirigente Rai, ora tornerei a recitare"

Alessandro Dell'Orto
Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

Daniele Priori
Sanremo, Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum: "Fake news"

Sanremo, Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum: "Fake news"