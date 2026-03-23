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Corinne Clery choc, "peccato non essere stata lesbica"

lunedì 23 marzo 2026
Corinne Clery choc, "peccato non essere stata lesbica"

2' di lettura

"Risposarmi? Potrei sì, non lo farei per amore quanto piuttosto per amicizia, che per me è una forma di amore. E il 'fortunato', infatti, sarebbe un mio amico, una persona perbene che abita vicino casa mia e ha gli stessi miei interessi. Non è meraviglioso? E non pretende niente. D'altra parte oggi io vivo felicemente sola con il mio cane, un bassotto che si chiama…Vasco Rossi".

A raccontarsi, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l'attrice Corinne Clery, raggiunta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli nel giorno del suo 76esimo compleanno. E se il suo possibile marito… avesse anche altre storie? "Non sono gelosa, andrebbe bene, lui avrà le sue storie e se me le volesse presentare non ci sarebbe problema. L'importante però è che ognuno dorma a casa propria…".

Potrebbe anche sposare un'amica? "E perché no? Negli ultimi anni - provoca l'attrice francese, sex symbol del cinema tra anni Settanta e Ottanta anche grazie a film come lo scandaloso Histoire d'O - penso sempre più spesso una cosa: peccato non esser stata lesbica". Per quale motivo? "Perché sono portata verso le donne esteticamente e intellettualmente ma non dal punto di vista sessuale. Anche se ormai, da questo punto di vista, diciamo che 'la boutique' è chiusa, ormai da 7/8 anni".

Ha raggiunto la cosiddetta pace dei sensi? "No - ha detto l'attrice a Un Giorno da Pecora -, ma mica per queste cose bisogna per forza avere un partner. Però la boutique è chiusa per ferie, nella mia vita d'altra parte non mi sono fatta mancare nulla…". 

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