Amici, Maria De Filippi brutalizza la Celentano: "Scema, ti caccerei a calci. Non scherzo"

Nervi tesi a fior di pelle. Altro che Amici. Da Maria De Filippi va in onda di tutto. E anche Alessandra Celentano litiga in diretta con Queen Maria che, però, incassa il 18,5% di share con oltre 4 milioni di spettatori. Ascolti assicurati.

Succede di tutto. Javier contro la Incontrada. Il ballerino perde le staffe dopo il KO. Poi l’imprevedibile: Celentano contro Maria. La regina di Amici la accusa di alimentare la rabbia di Javier. “Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo”, tuona la De Filippi.

Javier si placa dopo le belle parole di Giuliano Peparini, che riconosce i modi fare sbagliati del ballerino. Maria rincara la dose contro la Celentano: “Tu sei proprio tonta. Io cerco di far ragionare un ragazzo e tu dici che metto il coltello nella piaga. Sei proprio scema, se non ti volessi bene ti caccerei a calci nel sedere, non scherzo”.