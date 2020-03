Uomini e donne, voce-bomba: stop voluto dalla De Filippi, il ruolo di Paolo Bonolis. Aria tesa a Mediaset

17 marzo 2020 a

Fa molto discutere lo stop a Uomini e Donne: la pausa del programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, era prevista per lunedì prossimo, ma il dating-show si è fermato prima. Già ora non è più in onda. Perché mai? Secondo quanto rivela davidemaggio.it, ed è una bomba, la decisione sarebbe stata presa dalla stessa De Filippi. La conduttrice avrebbe deciso di non trasmettere le ultime registrazioni di Uomini e Donne per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis, che solo poche ore fa aveva polemizzato con Mediaset per la decisione di interrompere Avanti un altro, anche se le puntate erano già registrate da tempo. Lo stop ad Avanti un altro è stato ufficialmente spiegato dal Biscione con ragioni "organizzative", ma il sospetto rilanciato sempre da davidemaggio.it è che sia in verità dovuto a logiche pubblicitarie. Insomma, a Mediaset l'aria è tesa. Infine, si apprende che le puntate inedite di Uomini e Donne potrebbero essere trasmesse su Witty Tv, la piattaforma streaming di Fascino, sempre della De Filippi.

