Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: "Volevo dirti una cosa..."

27 marzo 2020 a

“Ho visto che hai il pancione, volevo dirti una cosa: andrà tutto bene”: due baby violinisti fanno commuove Eleonora Daniele, che da giorni è in prima linea con il suo Storie italiane su Rai1, uno dei pochi programmi ad essere in onda nei giorni del coronavirus. La giornalista padovana è in dolce attesa, a giugno nascerà Carlotta. In collegamento, dopo una breve esibizione in diretta, uno dei due ragazzi le dedica una frase inaspettata che non strappa solo un sorriso alla conduttrice, ma la fa commuovere. Impossibile non farlo in un momento così delicato per tutti. Il video in pochissimi minuti è diventato virale sui social.

