Verissimo, Andrea Damante e Giulia De Lellis in televisione pronti al grande ritorno, tutto studiato a tavolino?

Come ai bei tempi, come quando erano sulla cresta dell’onda. Come se non ci fosse mai stata tra loro una vera bufera mediatica. La spaccatura clamorosa di qualche anno fa è solo un ricordo. Adesso, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono pronti a tornare in tv. I due ex gieffini, che hanno fatto sognare tutti alcuni anni fa, racconteranno la loro storia d’amore da Silvia Toffanin nella speciale puntata di Verissimo. Damante e Giulia avrebbero già mandato un videomessaggio alla produzione per l’attesissima ospitata che ha tutto il sapore della reunion. La De Lellis dopo due anni ha mollato Iannone ed è tornata nella braccia del suo ex Damante. Insomma, un finale da favola che merita il classico: “vissero felici e contenti”.

I più cattivi, però, hanno già sollevato un polverone dopo la notizia del ritorno sulle scene dei Damellis. Qualcosa non quadra: come mai la De Lellis si è riavvicinata al suo ex dopo aver raccontato presunti tradimenti subiti nella sua biografia? Tutto studiato a tavolino? Non è facile dirlo. Potremmo trovarci realmente di fronte ad un nuovo capitolo della soap che vede protagonisti due personaggi molto amai. Scomparsi dai radar della televisione.

