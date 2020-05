Uomini e Donne, Enzo Capo e Pamela Barretta è rottura definitiva,

08 maggio 2020 a

Enzo Capo ha deciso di lasciare Pamela Barretta. Lo ha fatto nella puntata di ieri di Uomini e donne, lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I due si sono scambiati accuse reciproche e alla fine è emersa una sorta di incompatibilità che riguarda più la visione della vita. Ma oggi, scrive Gossip e tv, in diretta è successo qualcosa di clamoroso. “Mi sembra una scusa O c’è altro sotto… Non mi sembra possibile... Mi sembra davvero una scusa, non è possibile”, queste le parole di una delusa Pamela sull'addio di Enzo. Ma per Pamela doveva arrivare ancora qualcosa di negativo,

Pamela infatti non ha fatto in tempo a parlare che Gianni Sperti le ha dovuto dare una altra brutta notizia: “Questi li ha lasciati Enzo e sono i tuoi vestiti”. Una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha provocato la reazione del pubblico in studio. “Proprio una persona indelicata, sinceramente. Porti i vestititi in uno studio televisivo”, hanno commentato in studio. E Pamela non ha potuto fare altro che lasciare lo studio tra le lacrime.

