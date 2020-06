Silvia Toffani, "mistero a Verissimo": dopo 7 anni Max Novaresi non è più coautore. Dagospia: "Cosa succede a Mediaset?"

06 giugno 2020 a

Divorzio dietro le quinte di Verissimo. Dopo 7 anni, Max Novaresi non sarà più il coautore del programma di Silvia Toffanin. L'indiscrezione arriva da Dagospia ed è a firma di Giuseppe Candela. Novaresi, scafatissimo uomo-macchina di Mediaset, "non figura nemmeno tra gli assistiti dell'agenzia Notoria". Dietro la rottura non dovrebbero esserci problemi di contenuti, visto che "la trasmissione è apprezzata dalla critica e dal pubblico, ottiene infatti ottimi ascolti", nota ancora Candela che si chiede: "Cosa avrà portato alla fine della collaborazione tra Novaresi e il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5? Mistero a Cologno".

