Mediaset a caccia di Roberta Bruzzone, ma "qualcuno" non la ama: clamoroso al Biscione

Negli ambienti della tv parlano molto della prossima stagione tv. E si dice che i manager di Cologno Monzese abbiano intenzione di strappare alla concorrenza Roberta Bruzzone (la criminologa più gettonata in Rai, nonché opinionista a Ballando con le stelle). In effetti una figura come lei a Quarto grado sarebbe perfetta. Ma pare che lei sia molto fedele e, sempre pare, che Gianluigi Nuzzi non la ami. Sentimento ricambiato?

