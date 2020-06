Live, botto di share per Barbara D'Urso: "Sempre orgogliosi di stare con voi", a Mediaset si brinda

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

a

a

Il più classico Barbara d’Urso-boomerang sui social per festeggiare picchi altissimi del suo show serale della domenica. Che vince la sfida dei talk. Ancora una volta. Anche a giugno. Cinquantesima puntata. In media Live-Non è la D'Urso sfiora il 12% nella lunga diretta, con picchi del 20% di share, 3 milioni di spettatori e 10 milioni di contatti in rete. Dove la d’Urso continua a volare. “Sempre orgogliosi di stare con voi, di informarvi e intrattenervi. E di riportare Canale 5 a 9 spazi pubblicitari”, dice la d’Urso sui social. Brindisi a Cologno Monzese per la penultima puntata di stagione. Poi, come la conduttrice ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera, di ricomincerà a settembre. Live, Domenica Live, Pomeriggio 5 e poi il Grande Fratello. Barbara si fa in quattro (programmi). E la Rete esulta.

