Federica Sciarelli, ribaltone Chi l'ha visto?: "Resto, anche se ho vissuto momenti difficili"

Anche quest'anno salta l'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?. Ormai è una tradizione: orima le chiacchiere e le indiscrezioni, poi la smentita della diretta interessata. "Si resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico - ha spiegato la Sciarelli a Repubblica -. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui sentì di non farcela”,

Concorrenza avvertita e tanti saluti ad Anna Falchi, che si era proposta come sostituta della Sciarelli: "Un programma come Chi l’ha Visto? saprei farlo ad occhi chiusi". Sarà per la prossima stagione (forse).

