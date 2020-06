Temptation Island, indiscrezioni clamorose. Ciavy e Valeria subito fuori, corna (vip) a tempo di record

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

Terremoto a Temptation island. Una coppia già abbandona il villaggio. Tentazioni e corna fanno colpo anche in questa edizione, che inizierà il 2 luglio. Secondo l’indiscrezione bomba si tratterebbe di Ciavy e Valeria. Una toccata e fuga: la coppia, secondo i rumors, avrebbe detto “bye bye” al gioco delle coppie con tentatori e tentatrici in agguato. Nessuna conferma per adesso, ma la notizia già sta facendo il giro della Rete. Da quanto abbiamo appreso dai video di presentazione, Ciavy e Valeria sono fidanzati da 4 anni, ma hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sull’isola. “Lei ha sempre voluto andare vivere con me, io ‘traccheggio’ sempre, ogni tanto invento una scusa”, aveva raccontato giorni il 35enne nel video di presentazione. Il motivo della rottura? Pare che Valeria sia stata conquistata dal tentatore, l'ex di Uomini e donne Alessandro Basciano. Corna a tempo di record, insomma.

A questa edizione di Temptation, un mix tra Vip e Nip, partecipano Antonella Elia e Pietro Delle Piane, insieme a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso (sono le uniche coppie famose). Poi altre quattro coppie: Ciavy e Valeria, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro.

