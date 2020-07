Stefano De Martino innervosito da Iodice a Made in Sud: "Con Barbara d'Urso? Ti denuncio"

07 luglio 2020 a

Le battute non mancano per Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici si è presentato sul palco di Made in Sud dopo una settimana di gossip sfrenato che ha visto al centro della rottura con Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e un possibile tradimento. Tutte vicende smentite dal diretto interessato, ma che hanno scatenato i comici del programma di Rai Due. Primo a scagliarsi contro il conduttore è Peppe Iodice. "Ma che hai combinato? Un'ennesima settimana in cui stai facendo solo guai. Allora! Devi smetterla!", ironizza il comico.

E ancora: "Che hai fatto con quella conduttrice? Veramente te stai a magnann' a Barbara d'Urso? Ti piace la vecchiamma". Immediata la replica di De Martino che ironizza, ma non troppo: "Jamme Peppe, ti denuncio, sarebbe la volta buona".

